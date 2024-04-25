تعرف على رسالة ريهام عبد الغفور بعد تكريم والدها فى المسرح القومي

علقت الفنانة ريهام عبد الغفور على حفل تكريم والدها الراحل أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي مساء امس الأربعاء.



ونشرت ريهام مجموعة من استلامها درع تكريم والدها وعلقت عليها قائلة: من حفل تكريم ابويا حبيبي وأغلي انسان ليا في الوجود، سيبتنا يا حبيبي بس سيرتك الحلوة وأثرك الطيب النبيل عمره ما حيسيبنا

وأضافت:بشكر كل من ساهم في اليوم الجميل ده سواءً بالڤيديو أو بالحضور، وطبعاً شكر خاص لأساتذتي المنظمين لليوم.







وروت الفنانة ريهام، أثناء استلامها درع التكريم، أحد المواقف مع والدها الراحل، حيث عاتبته عدما علمت من أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتكريمه العام الماضي، في المهرجان القومي للمسرح المصري، دون علمها وحضورها هذا التكريم، الا أنه وعدته - حينها - أنها ستكون حاضرة في تكريمه القادم؛ وقالت: "ها أنا أحضر اليوم بالفعل في تكريمه وأشعر بوجوده حاضرا معانا الآن، مرتسما بابتسامته الطيبة المعتادة".



وقالت ريهام - خلال فيلم تسجيلي قدم على هامش حفل تكريم والدها - "شكرا على كل الحب الذي أعطيته لي، وتشجيعك المستمر لي، أحبك جدا".



أقيم حفل تكريم اسم الراحل أشرف عبد الغفور تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ونظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي.