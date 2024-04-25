محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والكافيهات، للتأكد من صلاحية السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وإزالة التعديات حفاظا علي سلامة المواطنين.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أن حي وسط شن حملة مكبرة، أسفرت عن تحصيل مبلغ 55 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة، وإعدام 16,5 كجم مواد غذائية بها تلف ظاهري وبدون بيانات وتنفيذ الغلق الإداري، وتشميع صيدلية لعدم وجود صيدلي وتحرير 18 محضرا متنوعا، و 11 إنذارا لعدم توافر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية وتأمين المنشآت ضد أخطار الحريق والكهرباء ومخالفة قانوني البيئة والعمل ورفع 130 حالة إشغال.



كما نفذ حي ثان المنتزة حملة تم خلالها تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و محضرين عدم وجود شهادات صحية وتوجيه 11 إنذار رخص محلات و 9 إنذارات رصد بيئي.

وقام حي الجمرك بإغلاق منشأتين مخالفتين وإزالة 25 حالة إشغال .

