كيف تحمى نفسك من مشاكل الحر الشديد فى الصيف,, اعرف أهم النصائح

يعانى عدد كبير من الأشخاص من متاعب صحية خلال موجات الحر الشديد فضلا عن الشعور بالإرهاق والخمول وعدم القدرة على مواصلة مهام الحياة

ووفقا لما جاء boldsky نعرض أهم النصائح التى تساعد على تجنب أضرار الحر الشديد.

1. حافظ على رطوبة جسمك: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول أو كميات كبيرة من السكر لأنها يمكن أن تسبب الجفاف خاصة فى الحر.

2 .ابق في الداخل في المباني المكيفة قدر الإمكان. إذا لم يكن لديك مكيف هواء، استخدم المراوح لتوزيع الهواء في منزلك أو قم بزيارة الأماكن العامة المزودة بتكييف الهواء، مثل المكتبات أو مراكز التسوق. خذ حمامًا باردًا أو حمامًا باردًا لخفض درجة حرارة جسمك.

3. ارتدي ملابس مناسبة ارتدي ملابس خفيفة الوزن وفاتحة الألوان وفضفاضة واستخدام قبعة واسعة الحواف ونظارة شمسية لحماية وجهك وعينيك من أشعة الشمس واستعمال واقي الشمس ذو عامل حماية SPF عالي لحماية بشرتك من حروق الشمس

4. حافظ على برودة منزلك. أغلق الستائر أو الستائر خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم لحجب أشعة الشمس واستخدم المراوح أو مكيفات الهواء للحفاظ على برودة منزلك و أبقِ النوافذ والأبواب مغلقة لمنع دخول الهواء الساخن إلى منزلك خلال موجات الحر.

5. الاطمئنان على الأفراد الضعفاء مثل الأقارب المسنين والجيران وغيرهم ممن قد يكونون أكثر عرضة للأمراض المرتبطة بالحرارة و تأكد من حصولهم على بيئة باردة والبقاء رطبًا.

كبار السن

. 6. تجنب الأنشطة المجهدة تجنب الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر سخونة في اليوم وإذا كان لا بد من التواجد بالخارج، فخذ فترات راحة متكررة في الظل أو في الداخل للوقاية من مشاكل الحر الشديد.

7. ابق على اطلاع دائم بتوقعات الطقس ونصائح الحرارة في منطقتك. اتبع أي نصيحة أو توصيات من السلطات المحلية فيما يتعلق بظروف الحر الشديد.

8. خطط مسبقًا خطط لأنشطتك في وقت مبكر من اليوم أو في وقت لاحق من المساء عندما تكون درجات الحرارة أكثر برودة وضع خطة للبقاء هادئًا ورطبًا إذا لم تتمكن من الوصول إلى مكيف الهواء.