هبة مجدي تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة هبة مجدي ذكرى وفاة والدها الثامنة، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

هبة مجدي تحيي ذكرى وفاة والدها الثامنة

ونشرت هبة مجدي صورة رفقة والدها، وعلقت عليها قائلة: "ولا حب بعد حب الأب هو الدنيا بكل ما فيها، الذكرى السنوية الثامنة على وفاة بابا اللهم أدخله فسيح جناتك واعف عنه واعف عنا جميعا، أنتم السابقون ونحن اللاحقون إن شاء الله".

وكانت قد شاركت الفنانة هبة مجدي، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هبة مجدي في الصورة بإطلالة متميزة مرتدية فستان أبيض، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي ابرز جمال وجهها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غيرالمشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن،حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.