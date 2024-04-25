عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد الشوارع المقرر رصفها بنطاق حي الجمرك

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد شوارع حي الجمرك

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الشوارع التي تم الانتهاء من رفع كفاءتها بنطاق حي الجمرك وهي (شارع العدوى باب واحد، وشارع سانت كاترين المنشية الصغيرة، وشارع إسحاق نديم، وشارع الأهرام المنشية بمحيط التمثال) بتكلفة نحو 800 ألف جنيه.

كما تفقد شارع إسماعيل صبري والمقرر رصفه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي.

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والنائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب، والنائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ.

وأكد الشريف أن المحافظة تعمل بكل جهد لرفع كفاءة منظومة الرصف بالمحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة الاهتمام برصف الطرق وترميم الحفر والمطبات في المناطق الأشد احتياجًا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

الاسكندرية الخطة الاستثمارية السيولة المرورية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللواء خالد جمعة الطرق والنقل النائب الصافي عبد العال تحقيق السيولة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

ترشيحاتنا

الزراعة: السيسي تبنى رؤية لتنمية سيناء,, تنفيذ مشروعات بـ 650 مليار جنيه منذ 2014

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

في ذكرى تحرير سيناء «أرض الفيروز».. تجلى فيها نور المولى.. وعبر منها الأنبياء

مراسلة بالقدس المحتلة: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية باتت وشيكة

تفاقم الأزمة.. اتحاد العاصمة يرفض المشاركة في مباراة العودة أمام نهضة بركان

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

لماذا تناول التفاح يوميا يبقيك بعيدا عن الطبيب؟.. إليك التفاصيل

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ