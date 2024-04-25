احذروا الحملات الوهمية.. نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

حذرت وزارة الحج والعمرة السعودية الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا من الحملات الوهمية والمواقع المزيفة.

وعبر حسابها علي منصة اكس؛ فقد أكّدت وزارةُ الحج والعمرة أن الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة يضمن الفرصة في الحج، ويحفظ حقوق ضيوف الرحمن طوال الرحلة.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، إلى أهمية التعامل مع القنوات المعتمدة عند التقديم للحج، مؤطرة القنوات المعتمدة بـ"الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة: LOCALHAJ.HAJ.GOV.SA ، وتطبيق "نسك" "حجاج الداخل"".

وبينت الوزارة السعودية أن منصة "نسك - حج" تشمل حجاج أوروبا والأمريكتين وأستراليا وبعض دول آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى بعثات وشركات الحج الرسمية.