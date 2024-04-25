خلي بالك| تغيير مواعيد بسبب التوقيت الصيفي.. البنوك والطيران وشبكات الاتصالات منها

تطبيق التوقيت الصيفي.. يستعد المصريون لتطبيق التوقيت الصيفي وتغيير ساعاتهم، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة صباح يوم الجمعة الموافق 26 من أبريل، على أن يبدأ تغيير الساعة اليوم الخميس 25 من أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، بتقديمها 60 دقيقة لتصبح الساعة 1:00 صباحًا.

ومع تطبيق التوقيت الصيفي، من المقرر أن تتغير مواعيد النقل والمواصلات والطيران مع تغيير مواقيت الصلاة، إلي جانب إعلان بعض المصالح الحكومية مثل البنوك لتأثر خدماتها بسبب التغيير من التوقيت الشتوي إلي التوقيت الصيفي.

وتهدف الحكومة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي، لتوفير مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، والمواد البترولية، ووفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادي.

تغيير مواعيد رحلات مصر للطيران

ومع بدأ تطبيق التوقيت الصيفي، أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، عن إقلاع جميع رحلاتها الجوية بعد موعدها المحدد بساعة، نظرا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، اعتبارا من الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، حيث تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقا للتوقيت الصيفي.

وأهابت شركة مصر للطيران، بجميع عملائها المسافرين بضرورة مراجعة حجوزاتهم، والتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف المطارات المصرية، فضلا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

تأثر خدمات البنوك

وأعلن كل من بنك القاهرة وبنك مصر، عن تأثر بعض الخدمات البنكية المقدمة للعملاء، بسبب تطبيق المواعيد الصيفية مما يترتب عليه إجراء بعض التحديثات على الانظمة التشغيلية للبنوك.

وكشف بنك القاهرة، أنه سيتم إجراء بعض التحديثات على الانظمة التشغيلية للبنك، يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 اعتبارًا من الساعة 1:00 صباحًا، ولمدة ساعتين مما قد يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء.



أما عن بنك مصر، فقام بتوجيه رسالة إلي العملاء بقيام البنك بإجراء بعض التحديثات على الأنظمة التشغيلية بدءًا من الساعة 11:30 مساءً ولمدة ساعتين تقريبًا، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء خلال فترة التحديث.

وطالب البنك من العملاء، التأكد من تفعيل التوقيت الصيفي بشكل تلقائي على أجهزة الحاسب الآلي والتليفون المحمول الخاص بهم، وذلك لضمان استمرار عمل خدمة الانترنت البنكي والموبايل البنكي بشكل طبيعي.

تعطيل خدمات الكاش من شبكات الاتصالات

كما أعلنت شركات الاتصالات في مصر، عن تعطل خدمات "الكاش" اليوم الخميس 25 أبريل 2024، بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي، ومنها شركات اتصالات فودافون واتصالات وأورانج ووي.

وأوضحت الشركات خلال رسالة نصية للعملاء، أن تعطيل الخدمة من المقرر أن يبدأ من الساعة الـ 10 مساءًا ولمدة 5 ساعات متواصلة.

تغيير مواقيت الصلاة في التوقيت الصيفي

ومع تطبيق التوقيت الصيفي في مصر، فمن المقرر أن تتغير مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 بتوقيت القاهرة، وتأتي مواقيت الصلاة كالاتي:

- صلاة الفجر 4:28 صباحا.

- صلاة الشروق 6:06 صباحا.

- صلاة الظهر 12:51 مساء.

- صلاة العصر 4:28 مساء.

- صلاة المغرب 7:36 مساء.

- صلاة العشاء 9:02 مساء.