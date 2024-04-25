رئيس وزراء هولندا يطالب بوقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت ممكن

أعرب مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، عن دعم بلاده للدور المهم والفعال الذي تلعبه دولة قطر لخفض كافة أشكال التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية؛ فقد قال رئيس الوزراء الهولندي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ إنه تحدث هاتفيا اليوم مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حول الوضع في قطاع غزة.

وأضاف: "أعربت عن دعمي القوي للدور المهم الذي تلعبه دولة قطر في البحث عن حل لهذا الصراع.

وأردف" هناك حاجة الآن إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يجب أن يؤدي بعد ذلك إلى حل مستدام.

وختم : ومن الضروري السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وإطلاق سراح الرهائن، وبذل كل جهد لمنع التصعيد الإقليمي