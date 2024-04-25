أحمد عبد الوهاب يتحدث عن دوره في الحشاشين مع منى الشاذلي

يحل الفنان أحمد عبد الوهاب، وفريق فلكلوريتا، ضيوفاً في برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة on، غداً الجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساء

ويتحدث الفنان أحمد عبد الوهاب عن دوره في مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي عُرض خلال شهر رمضان المنقضى، ويكشف خلال الحلقة كواليس اصابته في أثناء تصوير المسلسل والمشاهد التي جمعته بالنجم كريم عبد العزيز، والصعوبات التي واجهها.

كما تقدم فرقة فلكلوريتا، فقرة غنائية يقدمون خلالها عدداً من الأغاني منها، بيبة من فيلم عرق البلح، سلام إسكندراني، أغاني لسيد درويش منها، الحلوة دي، ومحسبكو انداس، اقرأ يا شيخ قفاعة، كما يتحدثون عن بداية تأسيس الفرقة.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.