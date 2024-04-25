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رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

غيابات وأزمة في حراسة المرمي|ماذا يحدث للأهلي قبل لقاء مازيمبي؟ رقم قياسي جديد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نصف نهائي أبطال أفريقيا.. يترقب جماهير القلعة الحمراء مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي مع مازيمبى الكونغولي، فى إياب ‏الدور نصف النهائي بدورى أبطال أفريقيا، والتي سوف تقام علي استاد القاهرة مساء غد الجمعة في تمام الساعة 10 مساءً.

وكان قد انتهى لقاء الذهاب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلى أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراة الترجى التونسى أمام ماميلودى صن داونز، فى نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.



مباراة نصف نهائي أبطال أفريقيا

ويختتم النادي الأهلي استعداداته لمواجهة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق الختامي.

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي، بالفوز ذهابًا علي سيمبا التنزاني بهدف نظيف عن طريق اللاعب أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة عن طريق اللاعبين عمرو السولية ومحمود كهربا.

وبحسب موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الرسمي، إذا تمكن فريق الأهلي من التأهل للمباراة النهائية خلال النسخة الجارية، فسيكون أول فريق يصل لنهائي البطولة في خمس نسخ متتالية، وسيكون هو التأهل الـ17 له للمباراة النهائية بشكل عام.

غيابات النادي الأهلي

ويفتقد النادي الأهلي، ثلاثة لاعبين في مباراة يوم غد الجمعة أمام مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقامة داخل إستاد القاهرة، ومنهم الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد، بسبب عدم قيدهما في قائمة الفريق الأفريقية، كما يغيب حمزة علاء بسبب الإصابة.

وقد تعافي رباعي النادي الأهلي من الاصابات، وشاركوا في تدريبات الفريق، وهم إمام عاشور، وحسين الشحات، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأكد المدير الفني مارسيل كولر علي جاهزية الفريق.

أزمة في حراسة المرمي

وعلي رغم من تعافي محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، من اصابته في الكتف وعودته للتدريبات الجماعية للفريق منذ يومين، قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى في لقاء مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، فإن مارسيل كولر يفضل استمرار حارس المرمى مصطفى شوبير كونه قدم مباريات كبيرة مع الفريق منذ إصابة الشناوي، بجانب عدم تلقيه أي أهداف في إفريقيا حتى الآن، الأمر الذي سيمنحه دفعة قوية في مباراة الغد.

وتابع المصدر، أن مارسيل كولر فضل عدم الاستعجال في مشاركة محمد الشناوي، وقد يعود مع المباراة التي تعقب مباراة مازيمبي، وسيكون هناك تنافس كبير بين الشناوي ومصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة.

حظوظ الفريقين متساوية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي جاهزية الأهلي لمباراة العودة أمام مازيمبي الكونغولي، المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

واضاف كولر: "سعداء بالحضور الجماهيري المنتظر في مباراة الغد بين الأهلي ومازيمبي، وحظوظ الفريقين متساوية، وكان بإمكان أي من الفريقين تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، ويجب علينا أن نظهر قوة غدًا لتحقيق الفوز وحسم الصعود مدعومين بتشجيع جماهيرنا".

جاهزية استاد القاهرة

وفي سياق متصل حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تفقد استاد القاهرة الدولي للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلى ومازيمبي الكونغولي في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، علي جاهزية كافة المنشآت الرياضية المصرية؛ لاستقبال كافة المباريات والفعاليات والأحداث الدولية والقارية، بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنظومة الرياضية.

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