عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطوات سداد مخالفة المرور

صدى البلد

تسعى الحكومة إلى تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانترنت وذلك فى إطار للتحول الرقمي حيث يمكنك سداد مخالفات المرور عبر خطوات سهلة وبسيطة.


حيث أتاحت أنظمة السداد الحديثة توفير الوقت والجهد على المواطن حيث يمكن دفع مخالفات المرور من المنزل اونلاين دون الحاجة إلي الوقوف فى طوابير.


طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين 


وتشمل طرق شداد مخالفات المرور أونلاين وبدون مشاوير ما يلي :- 


- يتم دفع مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل

- يتم من خلال الموقع الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيا

- يقوم المواطن بالدخول على موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور  وإدخال البيانات المطلوبة

- يتم ارسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار

- يتم كتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي سيتم استخدامها من أجل الدفع

أنظمة لسداد مخالفات المرور

-دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة

- يتم تسليم الرخصة إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية،

- سيتم  ابلاغك بقيمة المخالفة المستحقة

- سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد

سداد مخالفات المرور عبر الانترنت

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدء أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

-فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات المرور

- ومن بين خطوات  سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يتم فى هذه الخطوة بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- ثم يتم اختيار بعدها خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر امامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

ترشيحاتنا

تراجع يصل لـ310 آلاف جنيه.. تخفيضات كبيرة في أسعار هذه السيارة

حالة واحدة تسمح لمصلحة الجمارك بيع البضائع وفقا للقانون

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

طريقة حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإمكانات عصرية خارقة وسعر معقول .. فيفو تكشف عن ساعتها الذكية iQOO Watch

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل قرص بالسمسم في البيت

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ