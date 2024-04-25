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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء علي حفظي يكشف سبب أهمية سيناء مصريا وعالميا.. فيديو

اللواء علي حفظي
اللواء علي حفظي

قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن أرض سيناء شيء فريد وموقع له مكانة فريدة في أرض مصر، وميدان القتال ضد الأعداء.

 

وتابع اللواء علي حفظي، خلال لقائه لبرنامج " مصر جديدة " مع ضياء رشوان، والمذاع على فضائية " etc “، أن سيناء كانت مسرح العمليات العسكرية في حماية مصر، وموقع سيناء هو عبارة عن حلقة الربط بين قارتي آسيا وأفريقيا وأوروبا، والأرض التي لها ارتباط بالأديان السموية.

وأكمل " حفظي "، أن أرض سيناء هي البقعة الوحيدة التي تتوافر فيها متطلبات التنمية الشاملة بكافة أبعادها.

 

وواصل: سيناء بفكر الراحل جمال حمدان تشكل ملامح الشخصية المصرية، وهي قدس الأقداس بالنسبة لمصر.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ppW1LM41gC5G7LeS/?mibextid=21zICX

اللواء علي حفظي برنامج مصر جديدة ضياء رشوان مساعد وزير الدفاع توك شو

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