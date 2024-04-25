والدة شاب من ذوي الهمم تعدى عليه عامل بالدقهلية: ابني مش مؤذي

حررت سيدة تدعى "مها.م.ع.ا"، 57 عاما، أخصائي شئون العاملين بمنطقة الأزهر الشريف ومقيمة بقرية ميت عنتر دائرة المركز، وبصحبتها نجلها "أسامة.خ.م.م "، 24 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة ببلاغ بمركز طلخا ضد "السيد.ع.ا.ا"،40 عاما، عامل عادي، ومقيم قرية ميت عنتر، بالتعدي على نجلها بالضرب وأحدث إصابته دون وجه حق.

فيما تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة والتعدي على الشاب بعصا غليظة واحداث اصابته وهي عبارة عن "جروح متفرقة بالجسم".

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.



وتقدمت والدة الشاب، إلى المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بشأن إعادة التحقيق مع المتهم بعد إخلاء سبيله، مشيرة إلى أنها لم تكن حصلت على مقطع الفيديو والذي يظهر فيه المتهم حال تعديه على نجلها بعنف وقسوة.



وأضافت أن نجلها من ذوي الهمم ويعاني من إدراك محدود، ومسالم ولم يتعد على أحد في القرية.

وكان المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا الجزئية، وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، قد قرر إخلاء سبيل عامل من ديوان مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وذلك بعد اتهامه بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بقرية ميت عنتر التابعة للمركز بعصا غليظة وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم.

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