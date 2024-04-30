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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جزيرة الأخوين.. موطن للتنوع البيولوجي ومغامرات الغوص في قلب البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عندما يفكر العديد من محبي الغوص في جمال البحر الأحمر، فإنهم لا يمكن أن يتجاهلوا جزيرتي الأخوين، حيث تجتمع الطبيعة الساحرة والحياة البحرية الغنية لتشكل واحدة من أهم المواقع السياحية في مصر. تشتهر جزيرة الأخوين بمناظرها الخلابة تحت الماء والتي تجعلها وجهة مثالية لعشاق الغوص والاستكشاف البحري.

 

تتواجد على بعد 67 كيلومترًا من سواحل مدينتي سفاجا والقصير، تتكون جزيرة الأخوين من جزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر، تعرفان باسم "الأخ الكبير" و"الأخ الصغير". وتُعد هاتان الجزيرتان واحدة من أبرز المواقع في البحر الأحمر لممارسة رياضة الغوص، نظرًا لتنوع الحياة البحرية الفريدة والشعاب المرجانية الرائعة التي تحتضنها.

 

ومن بين جماليات الأخوين الطبيعية، تتميز بيت القرش، حيث يعتبر هذا الموقع وجهة لا غنى عنها لعشاق مراقبة القرش. فتضم الجزيرة أكثر من 14 نوعًا مختلفًا من القروش، بما في ذلك القرش الأبيض المحيطي والقرش المطرقة وغيرها، مما يجعلها وجهة مفضلة للمحترفين والهواة على حد سواء.

 

وتعتبر الشعاب المرجانية في الأخوين من أفضل التجمعات في البحر الأحمر، وقد وصفها العالم البحري الفرنسي جاك كوستو بأنها مشهد مميز يجب زيارته. وتتميز هذه الشعاب بألوانها الزاهية وتنوع الحياة البحرية التي تجذب الغواصين من جميع أنحاء العالم.

 

ومن الجدير بالذكر أن جزيرة الأخوين ليست موطنًا فقط للحياة البحرية الغنية، بل تعتبر أيضًا موطنًا لحطام سفينتين غارقتين، هما "عايدة" و"نوميديا"، مما يضيف عنصرًا من التشويق والاثارة لزوار الجزيرة.

 

وتعتبر جزيرة الأخوين منطقة بيئية هامة، حيث تعمل السلطات على حمايتها والحفاظ على تنوعها البيولوجي. وقد تم وضع خطة إدارة تحدد عدد المراكب التي يمكنها الوصول إلى الجزيرة يوميًا، وتم تحديد التعليمات التي تحظر المبيت على الجزيرة وتشدد على ضرورة الحفاظ على نظافتها وسلامتها البيئية.

 

بهذه الطريقة، تبقى جزيرة الأخوين واحدة من أهم المعالم السياحية في مصر، وتظل وجهة مفضلة لعشاق الغوص ومراقبة الحياة البحرية في جميع أنحاء العالم.

 

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