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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تربوي: الطالب يستطيع مواجهة الحياة والعيش سعيدا عبر اكتساب 4 مهارات

مدرسة
مدرسة

قال محمد أبو الفتوح كبير المعلمين والخبير التعليمي بالمرحلة الابتدائية إنه تم استحداث طرق تعليمية تؤهل التلميذ أن يكون إنسان ناجح وسعيد في الحياة.

وأضاف أبو الفتوح في مقابلة حصرية مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc الفضائية، أن خبراء التعليم حددوا أربع محاور تعليمية للمهارات التعلم للمعرفة التعلم للعمل التعلم للحياة والتعلم من أجل تحسين ذاتك.

وأشار إلى أنه إذا استطاع التلميذ أن يكتسب ١٤ مهارة في هذه المحاور الأربعة ويمارسها  يستطيع أن يواجه الحياة والمشاكل والقضايا وأن يكون سعيد وناجح.

وأوضح أن المناهج المطورة وطرق التدريس الحديثة من خلال الأنشطة والمهارات الحياتية والمواطنة .

الابتدائية التلميذ التعلم التدريس المناهج المطورة

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