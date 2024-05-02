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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحر الأحمر تعلن عن خطة القوافل العلاجية المجانية بمدن المحافظة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عن خطة شاملة لتنظيم قوافل علاجية مجانية تغطي مختلف مدن المحافظة خلال شهر مايو الجاري، بهدف توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين في المناطق النائية والمهمشة.

ووفقاً لبيان صادر عن المديرية الصحية اليوم الخميس، من المقرر أن تبدأ القافلة العلاجية المجانية من قرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم يوم 5 مايو، لتنتهي في قرية أم الحويطات بمدينة سفاجا يوم 18 مايو.

 

تشمل هذه القوافل جميع التخصصات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى توفير خدمات المعمل لإجراء التحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة إلى صيدلية متنقلة لتوفير العلاجات اللازمة بشكل مجاني للمرضى.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المديرية الصحية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق النائية، وتعكس التزامها بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع سكان المحافظة، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الصحة والعافية للمجتمع المحلي.

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