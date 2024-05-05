نقيب الفلاحين: قلة المساحة المنزرعة وراء تراجع إنتاج القطن

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القطن من المحاصيل الذي يحتاج لدرجة حرارة عالية ويزيد إنتاجه في درجات الحرارة المرتفعة، مشددًا على أن قلة إنتاج القطن هذا العام يرجع لقله المساحة المزروعة بالقطن، بسبب اتجاه الفلاحين لزراعات أخرى أكثر عائد اقتصادي.

وأشار "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، إلى أن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي العالمي وتقلل الإنتاجية، مؤكدًا أن الخضروات من أكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية، وهناك محاصيل صيفية تحتاج لزيادة درجات الحرارة وهناك طرق ري مختلفة تساعد على تلافى التغيرات المناخية.

وأوضح أن هناك تجارب على زراعة البن والشاي في مصر مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن التغيرات المناخية لها تأثير سلبي ومن الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي ومن الممكن أن يتم زراعة محاصيل جديدة، مشددًا على أن محصول القمح لم يتأثر بالتغيرات المناخية، وهناك إقبال على توريد القمح وتم توريد 1.5 مليون طن من القمح، متوسط الإنتاجية 20 أرب للفدان الواحد.



