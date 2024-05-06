إمام عاشور بـ ثلاثة لاعبين.. مدرب سموحة السابق يوجه رسالة لنجوم الأهلي

أكد الكابتن محمود إسماعيل، مدرب نادي سموحة السابق، أن النادي الأهلي يقدم مستوى مميز في الدوري المصري، وفاز في المباراة الأخيرة على الجونة بنتيجة كبيرة، تجعله يسير نحو قمة الدوري.

وأضاف مدرب نادي سموحة السابق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أنا والمسؤول" أن الجميع يتمنى فوز الأهلي في النهائي الأفريقي، لآنه هو ممثل مصر بالبطولة، وأن المباراة النهائية أمام الترجي لن تكون سهلة.

وأشار إلى أنه يوجه رسالة مهمة لـ جميع لاعبي الأهلي، فعليهم التركيز في المباراة الأولى التي سيتقام في تونس، والخروج من المباراة بأفضل نتيجة، حتى يتم حسم اللقب في مصر.

ولقت إلى أنه يشيد بأداء لاعب النادي الأهلي الذي يتقدم كل مباراة عن الآخرى، مؤكدًا أن تركيبة إمام هي تركيبة لاعب أوروبي، ويقوم بثلاث حلول في الملعب، فهو قادر على اللاعب بمركز 8 و10 و6، وأن إمام بالنسبة له هو لاعب بـ ثلاث لاعبين.