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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لعشاق iPhone والتفاحة.. Apple تطلق منتجات تدعم المثلية الجنسية

تحذير لعشاق iPhone
تحذير لعشاق iPhone والتفاحة..Apple تطلق منتجات تد

انضمت شركة آبل Apple الأمريكية إلى الحركة العالمية للمساواة بين المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمغايرين المتحولين جنسيا (LGBTQ+) بمجموعة من المنتجات الجديدة وتحديثات البرامج.

تأتي القطعة الأساسية الجديدة على شكل حزام Apple Watch منسوج أحادي اللفة بألوان قوس قزح، كما أصدرت Apple أيضًا خلفيات ووجوه ساعة متطابقة لأجهزتها

ولكي تتناسب مع الحزام  تتوفر الآن وجوه ساعة Pride Radiance الجديدة لساعة Apple Watch وخلفيات iPhone و iPad ، تعرض هذه الصور المرئية الرمزية أشعة ضوء على خلفية داكنة، تمثل الأمل والقوة ووحدة لمجتمع LGBTQ+. 

لأول مرة، تقدم Apple خيارات تخصيص لهذه الوجوه وخلفيات ذات طابع الفخر.
يمكن للمستخدمين تخصيص مظهرهم باستخدام مجموعة من الألوان. على Apple Watch، تتغير الألوان المختارة ديناميكيًا مع حركة الرسغ، حيث تحدد كل رقم على القرص. سيرى مستخدمو iPhone و iPad كلمة "Pride" مكتوبة بألوان ديناميكية تتغير عند فتح أجهزتهم.

تحذير لعشاق iPhone والتفاحة..Apple تطلق منتجات تدعم المثلية الجنسية

يتزامن إطلاق منتجات الفخر الجديدة هذه مع إصدار watchOS 10.5 و iOS 17.5 و iPadOS 17.5.

وتؤكد Apple كذلك على التزامها بحقوق مجتمع LGBTQ+ من خلال دعمها لمختلف منظمات المناصرة. وتشمل هذه المنظمات ILGA World و Human Rights Campaign و Encircle و Equality North Carolina والمزيد.

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