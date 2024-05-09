محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، المتعارض مع الأعمال.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية " لمدة ٨ ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024 وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 مايو 2024، وذلك لإتمام أعمال الربط.

ونوهت إلى أن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.