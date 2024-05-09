عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال إصلاح الهبوط بخط الصرف الصحي قطر 700 مم بشارع الساحة بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم تحويل خط مياه الشرب قطر 250 مم، المتعارض مع الأعمال.

وأوضحت المحافظة أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه عن" قرية أم خنان، غرب السكة الحديد بالحوامدية " لمدة ٨ ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024  وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 11 مايو 2024، وذلك لإتمام أعمال الربط.

ونوهت إلى أن الشركة سوف توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: تشكيل لجان فنية لسرعة البت في طلبات التصالح بالمراكز والأحياء

محافظة الجيزة: رفع 1200 حالة إشغال وحملات نظافة بحدائق الأهرام

متابعة العمل بملف التصالح.. نائب محافظ الجيزة تتفقد المراكز التكنولوجية بالوراق وإمبابة

نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية

وكيل تعليم الجيزة يتفقد عددا من لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية

محافظ الجيزة يتابع انتظام إجراء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بأول أيام تلقي طلبات التصالح

محافظ الجيزة: انتهاء الاستعدادات لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

ترشيحاتنا

زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

وداعا للقديمة.. شريحة جديدة تنتظر الهواتف المحمولة في هذا الموعد

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

مشادات وتخبط.. انقسام كبير بين المسئولين الإسرائيليين بسبب تهديد بايدن بقطع المساعدات

صدمة جديدة لمحمد صلاح.. هالاند مرشح لهذه الجائزة

بعد قطع بايدن الأسلحة والمساعدات عن إسرائيل.. هل توقف أمريكا حرب غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

فيديو

دواء اكتئاب يحرق الأعضاء الداخلية لشابة نيوزيلندية

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-