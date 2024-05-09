حصول أسوان على المركز الأول جمهورياً لمحور "أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا"

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تهنئته لفريق العمل بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمى لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى محور " أفضل المحافظات فى توطين النظم ونقل التكنولوجيا " لعام 2023.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، ووفقاً للنهج الذى يتم تطبيقه لمنظومة التحول الرقمى فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

المركز

وأشار المحافظ إلى أنه فى ظل المتابعة المستمرة لرئاسة مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى فإنه توجد جهود متميزة وملموسة من كافة العاملين بالمركز بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير المركز ، وهو ما ساهم فى تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية ، وقدرة على الإبداع والإبتكار ، ليثمر ذلك عن ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة ، فضلاً عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى يتم المنافسة فيها .