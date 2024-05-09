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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في عدة محاور.. سوريا تحارب الإرهاب بالمدفعية الثقيلة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية؛ بأن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات بالمدفعية الثقيلة بالتعاون مع طائرات الاستطلاع مستهدفة تحركات ومقرات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية على محور ريف حلب الغربي بمحيط بلدة كفرعمة ومعارة النعسان وآفس شرقي مدينة إدلب وفي جبل الزاوية جنوب إدلب بمحيط فليفل وسفوهن وعلى محور سهل الغاب بمحيط العنكاوي والقاهرة ومحور ريف اللاذقية الشمالي وحققت إصابات في صفوف الإرهابيين.

 

وفي وقت سابق؛ استهدف الجيش السوري بـ8 طائرات مسيرة انتحارية FPV مقرات وتحركات لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور كباشين والأبزمو في ريف حلب الغربي.

كما استهدفت وحدات الجيش السوري بقذائف الهاون في وقت سابق مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية في محيط بلدات كفر عمة وكفر تعال و القصر بريف حلب الغربي.

وفي جانب آخر؛ حلق الطيران المروحي التابع لقوات الإحتلال الأمريكي فوق قاعدة حقل غاز كونيكو وصولاً إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وكانت وحدات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا  على تحركات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على محور قرية القصر في ريف حلب الغربي.

كم استهدف الجيش العربي السوري بالمدفعية الثقيلة محيط قرية كفر عويد بريف إدلب الجنوبي.

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