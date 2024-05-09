نهى عابدين: الممثل لحم ودم ممكن يعدي بفترات عدم اتزان وياخد قرارات غلط

قالت الإعلامية ياسمين عز، "انا ضد أن الجمهور يحرك فنان أو فنانة يقولها اعملي".



وأوضحت من جانبها الفنانة نهي عابدين، خلال برنامج "كلام الناس" المذاع علي قناة "mbcمصر"، "إحنا بنادمين وبنتأثر أكيد بس القوة أن إنتي متسمحيش للخارج يأثر عليكي، تبقي عاملة حماية ليكي من جوه.



واستكملت نهي، "في حاجة قريتها كانت عجباني قوي، "السفينة مبتغرقش في البحر بس بتغرق لما المياه تدخل فيها"، انتي زي السفينة بس انتي في بحر مغرقتيش إمتى هتغرقي لو المياه دخلت لـ جوه"، فعلا ممكن نتأثر لو ده قدر يخترقنا ممكن نتاذي طبعا وممكن يأثر علينا طبعا بس القوة الحقيقية إنك تكوني عاملة حماية لنفسك إن كل المحيط ده ميأثرش عليكي.

وسألت ياسمين عز،" هل انتي كنتي سهلة الاختراق في فترة ما لما جالك اكتئاب ولا كان وقتها لسا معندكيش الحماية الذاتية اللي انتي عملاها دلوقتي، و كل الناس بتمر باكتئاب وده شيء طبيعي".

أضافت نهي، "الممثل لحم ودم ممكن يعدي بفترات عدم اتزان ويعدي بفترات مش شايف الأمور بشكل صحيح وممكن ياخد قرارات غلط ومش بس الممثل، ومش غلط أنه يشتغل على نفسه ويكون عنده وعي هو وصل لـ الحتة دي ليه لأن في ناس بيكون عندها إنكار ودي كارثة.

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