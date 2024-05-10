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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحر الأحمر تنفي إيقاف الرحلات البحرية.. وتؤكد: ارتفاع نسب الإشغال السياحي

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

تناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً تفيد بوقف الرحلات البحرية والأنشطة البحرية في شواطئ البحر الأحمر، وذلك اليوم الجمعة، ما أثار عدة تساؤلات بين مستخدمي هذه المنصات.

وفي بيان رسمي نفت محافظة البحر الأحمر هذه الأخبار والشائعات، مؤكدةً عدم صحة إيقاف الرحلات البحرية في نطاق المحافظة. وأكدت المحافظة أن سروح اللنشات السياحية والتصاريح للأنشطة البحرية مفتوحة لجميع الراغبين في الاستمتاع بتجاربهم البحرية.

وفي سياق متصل، شهدت فنادق ومنتجعات البحر الأحمر ارتفاعاً في نسب الإشغال السياحي، مع وصول العشرات من رحلات الطيران يوميًا من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. وتعزز هذه الرحلات تنوع الأنشطة البحرية، حيث تنطلق الرحلات البحرية يوميًا إلى مواقع الغطس، ليستمتع السياح بجمال البيئة البحرية الساحرة التي تتمتع بها المحافظة.

وفي ختام بيانها، دعت محافظة البحر الأحمر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول الشائعات التي قد تؤثر سلباً على السياحة والأنشطة البحرية في المنطقة.

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