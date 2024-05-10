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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تصنع العجائب.. خطيب المسجد النبوي: أخوة الدين لم يشهد التاريخ لها مثيلا

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ عبد البارئ الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن التأريخ خلد للأنصار مواقفهم في صدر الإسلام ، منوهًا بأن الله تعالى سماهم الأنصار.

سماهم الأنصار

وأوضح " الثبيتي" خلال خطبة الجمعة الأولى في شهر ذي القعدة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ،   فقال تعالى (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) الآية 100 من سورة التوبة .

وأضاف أن الأنصار أحبوا رسول الله وعزروه وناصروه بثبات في كل مراحل الرسالة، ومن صور محبة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم حفاوتهم بمقدمه بخروجهم حين دخل المدينة بالتهليل فرحًا وابتهاجًا، مشيرًا إلى أن مما يحفظه التاريخ للأنصار حبهم لمن هاجر إليهم.

آخى بين الأنصار والهاجرين

وتابع: فكان حبهم مفعمًا بمعاني الوفاء والعطاء والإيثار حيث قدِم المهاجرون المدينة لا مال لهم ولا مأوى فواساهم الأنصار بالمال والمأوى، لافتًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين الأنصار والهاجرين في أخوة لم يشهد التاريخ لها مثيلًا.

واستشهد بما قال الله تعالى: (وَٱلَّذِينَ تَبَوَّأوا ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ) الآية 9 من سورة الحشر .

أخوة الدين 

ونبه إلى أن  هذه الأخوة أسست لنهضة أمة وحضارتها ونشرت السلم والسلام والعدل، مشيرًا إلى أن أخوة الدين تصنع العجائب حيث أكد القرآن عليها وأشادت بها السنة ، لافتًا إلى أن الأنصار حظوا بوسام الشرف حين آووا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم دليل الإيمان فمن أحبهم كان مؤمنًا، قال صلى الله عليه وسلم (آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بُغْضُ الأنصار ).

ولفت إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وأبنائهم وأبناء أبنائهم، ففي الحديث (اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار، ولنساء الأنصار) ، موصيًا المسلمين بتقوى الله تعالى، حيث قال جل من قائل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) الآية 102 من سورة آل عمران.
 

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي الشيخ عبد البارئ الثبيتي خطبة الجمغة الأولى في ذي القعدة من المسجد النبوي سماهم الأنصار أخوة الدين

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