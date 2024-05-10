وظائف جديدة فى محافظة البحر الأحمر.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن طلبها لوظائف جديدة لإدارة الأملاك بالديوان العام، من بينها مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمس سنوات كاستشارى، و3 مهندسين على أن يتوافر لدى 2 منهما خبرة لا تقل عن 10 سنوات ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية ومقيدين بنقابة المهندسين.

وأكدت المحافظة فى بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن يتم إشراك المقبولين بالوظائف في عضوية لجنة نظر التظلمات الخاصة بقانون التصالح رقم 187 سنه 2023.

وأوضحت المحافظة أنه يتم إرسال الطلبات باسم وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة وتسلم باليد بالمركز التكنولوجي بالديوان العام، ويشترط عدم الاشتراك فى لجان البت بالوحدات المحلية للمحافظة.