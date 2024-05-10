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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعديل مواعيد ضخ المياه بمناطق مدينة الغردقة بدءا من اليوم

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكدت شركة مياه الشرب أنه يتم ضخ المياه اليوم الجمعة بمناطق شمال الغردقة وهى"اللؤلؤه والفيروز ومبارك 11 و12 و13 و14 ومنطقة الأمير بن طلال، والانتر ومجاويش ومبارك 6".

كما يتم ضخ المياه يوم الأحد المقبل بمناطق بلوكات الأحياء ومبارك 7 والنجدة والسلام وأبو عشرة والشيخ شحات ومنطقة شارع الحجاز.

كذلك يتم الضخ يوم الاثنين المقبل بمناطق حفر الباطن والتقوى والكوثر وفلفة والهضبة والحلال، ويتم الضخ الثلاثاء المقبل بمناطق المدارس وأبو العباس والتدريب.

 

يذكر أنه تم ضخ المياه أمس الخميس بمناطق الوفاء والاستاد والزلزال والقيادات.

جاءت مواعيد الضخ تعديلا للجدول السابق اذى كان معمولا به خلال شهر إبريل لمناطق المختلفة بمدينة الغردقة، وكتن يتم ضخ المياه يوم الإثنين بمناطق مجاويش الإنتر ومبارك 6.

ويتم ضح المياه الثلاثاء، بمناطق السنتر الليبي والمستلزمات السياحية، وناصر والمسروعات وعمارات 608، الهاى جيت، فرق الأمن، وأبو عشرة، والمدينة الجامعية ومناطق علام، وكذلك الهلال والموظفين وشارع باتا، الشبان والكنيسة، مسجد الرحمن ومبارك 7 وبلوكات الأحياء.

ويتم ضخ يوم الأربعاء لأماكن ابو العباس وشيرى والمدارس وحفر الباطن، والتقوى ومجاهد والسلخانه، والزراعة، ويوم الخميس يتم الضخ لمناطق اللؤلؤة والفيروز ومبارك 11 و12و 13و14، والجوهرة والسلام والعرب وفلفل، الشيخ محمود شارع البازرات .

وكان يتم الضخ يوم الخميس لمناطق النجدة والسلام والشيخ شحات، وأبو جميعه، والبدارى والصالة المغطاة.

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