مديرية الصحة بمطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمدينة العلمين

تنظم مديرية الصحة بمطروح غدًا السبت والأحد ١١ و ١٢ مايو الجارى قافلة طبية علاجية مجانية بمدينة العلمين، على مدار يومين متتاليين تيسيرا على المواطنين .





وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم اسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" ويتم الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات;

واشار إن هذه القوافل الطبية تحت اشراف الدكتور حجازى احمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

واوضح سالم انه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد مشيراً الى إن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى حرصا على تخفيف العبء عنهم.

