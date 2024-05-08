عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة الأزهر بمطروح يتفقد لجان النقل الثانوي.. صور

خلال تفقد امتحانات
خلال تفقد امتحانات الازهر

تفقد  الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح، صباح اليوم الاربعاء، يرافقه  الشيخ عطية سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، سير العمل بامتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، ببعض لجان معاهد إدارة مطروح التعليمية الأزهرية،  للاطمئنان على  انتظام سير الامتحانات واستقرارها.

تعليم مطروح ينهي استعداداته لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل غدا

تعرف على نتيجة مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة المقام بمطروح والمحافظات الفائزة

ووجَّه رئيس المنطقة خلال جولته، بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، مشددًا على فرض الانضباط، مشيرًا إلى أن امتحانات النقل الثانوي تُعد بمثابة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، أو تمهيدًا لها، لذا يجب أن تسير على أتم وجه دون أي خلل، متابعًا سير العمل بالكنترول الفرعي للجان.
ومن جانبه أشار  الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، للتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يُذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي للقسمين العلمي والأدبي يؤدون الامتحان في مادتي «الصرف والإنشاء»، والصف الثانى الثانوى للقسمين العلمي والأدبي فى مواد «الصرف والإنشاء والمواطنة»، وذلك بحسب ما جاء بجدول الامتحانات الوارد من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

تعديل جدول تخفيف أحمال الكهرباء بدءًا من اليوم.. اعرف المواعيد الجديدة

بيان عاجل من قطر بشأن القصف الإسرائيلي على رفح والاستيلاء على المعبر

هل تحصل البنت على ذهب الأم بعد وفاتها؟ دار الإفتاء ترد

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

بدءا من اليوم.. الكهرباء هتقطع من الساعة 3

ترشيحاتنا

قوات الشهيد عمر القاسم تتصدى للاحتلال برفح الفلسطينية

تطورات إصابة مدافع الأهلي وفرص مشاركته في مباراة المحلة

بسبب عدم الوضوح.. الاتحاد السعودي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن محمد صلاح

تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 مايو

التحرير الفلسطينية: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تحذير من ظاهرتين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

احترس إن كنت منهم.. 9 أشخاص أكثر عرضة لارتجاع المريء من غيرهم

فيديو

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

اجتياح رفح الفلسطينية.. أول رد مصري رسمي وتحذير من سياسة حافة الهاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-