إعلام إسرائيلي: لواء جفعاتي على أبواب مدينة رفح الفلسطينية لتوسيع الحرب

أعلن الإعلام الإسرائيلي أن لواء جفعاتي متواجد الآن على أبواب مدينة رفح الفلسطينية وقوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة تتجهز لتوسيع المعركة البرية حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوضع في الشرق الأوسط يتدهور بشكل مخيف جراء التصعيد بغزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وحث رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأطراف على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه يجب العمل على حماية المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين في غزة بلا شروط.

https://www.youtube.com/live/edLWBqmCfhQ?si=eU9WmW-bCM9o8AmE