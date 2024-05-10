الرقابة على الصادرات : صرنا مسئولين عن إصدار شهادة منشأ الدول الاتفاقية

قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة نشأت بقرار جمهوري باختصاصات محددة لها، وهو خاص بالرقابة على الصادرات المصرية والتسجيلات التجارية.

وأضاف النجار، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه خلال هذه الفترة تم تعديل هذه التخصصات وإضافة إختصاصات جديدة، موضحا أنه حاليا الهيئة أصبحت مسئولة عن إصدار شهادة منشأ الدول الإتفاقية.

وتابع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن يتم التنسيق بشكل دائم مع هيئة سلامة الغذاء وباقي الهيئات، لافتا إلى أنه تم تغيير إختصاصات الهيئة نتيجة ظهور بعض الجهات المختلفة مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء.