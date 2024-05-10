بدأنا السنادي | الزراعة تعلن خبرا سارا للفلاحين

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن هناك اهتماما كبيرا بمحصول القمح والزراعة بوجه عام في الدولة المصرية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

ولفت القرش ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "خط أحمر "، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الوزارة بدأت الموسم الزراعي هذا العام باكتفاء ذاتي من التقاوي، وهو أمر إيجابي من شأنه أن يحسن دخل الفلاح ، وينعكس بشكل ايجابي على حياته.

وتابع " القرش " ، أن الوزارة نوعت من طرق الزراعة، واستخدمت اسلوب المصاطب في الزراعة ، وزادت من عدد الحقول الاسترشادية للفلاحين بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة .

وأردف " القرش " ، أن الوزارة تستهدف الحيزات الصغيرة الأقل من 5 أفدنة ما ينعكس بالإيجاب على حياة الفلاح.

ولفت الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك إقبال من المزارعين هذا الموسم على زراعة القمح، والدولة وضعت سعرا تحفيزيا للفلاح قبل بدء الموسم 1600 جنيه للإردب ، وسعر تحفيزي قبل موسم التوريد.