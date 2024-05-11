بسعر لن تتخيله.. أرخص موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في مصر

يعد هاتف Galaxy A05 من شركة سامسونج من أرخص هواتف الشركة المخصصة للميزانية المحدودة والتي تناسب أسعارها الشباب ومحدودي الدخل، كما يضم الهاتف عدد من الميزات الكبيرة أبرزها بطارية 5000 مللي أمبير.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A05

يأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD بجودة عرض فائقة +HD وقياس 6.7 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم إعداد كاميرا خلفية مع الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل و مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، USB-C، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم.

ويضم بطاقة SIM مزدوجة، و Wi-Fi، و Bluetooth، وفتحة بطاقة microSD، وفتح الوجه، ووزن 195 جرامًا.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A05

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A05 في السوق المصري بسعر حوالي 5 آلاف و299 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .