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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي طولان: محمد عبدالمنعم أحسن من وائل جمعة.. والزمالك أفضل لـ«رمضان صبحي»

الكابتن حلمي طولان
الكابتن حلمي طولان

قال حلمي طولان، نجم الزمالك السابق، إن النادي الأهلي مستقر ماديا وإداريا وهو ما يجعله نادي جاذب للاعبين، فضلا عن الرعاة الذين يدعمونه بشكل جيد. 

وأضاف خلال برنامج “بالخط العريض” عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب،  ردا على توقعه لبطل الدوري هذا الموسم: “لسه بدري.. لما الأهلي يلعب مؤجلاته والزمالك أيضا.. وعن الأفضل فنيا بين محمد عبدالمنعم ووائل جمعة: محمد عبدالمنعم طبعا، لإن المستوى الفني أفضل من جمعة والأخير جاد جدا لكن عبدالمنعم موهوب أكثر.. و علي معلول مفتاح لعب في الأهلي وممكن يلعب عامين أو أكثر".

وتابع ردا على سؤال هل ظلم رمضان صبحي نفسه؟ قال طولان: “كل لاعب له حساباته وهو حر، ومن الأفضل له أن يرحل للزمالك لوجود ظهير جماهيري.. ومصطفى شوبير ربنا يحميه لإنه واعد للأهلي ولمصر.. ولديه وعي ومحترف وعقليته قوية ولا يهتز”.

وعن سبل انتقاد جماهير الأهلي أحيانا لكولر: “المدرب دايما مظلوم.. الفريق بيلعب كل 3 أيام ماتش.. دي قاتلة للعيب والمدرب”.

الكابتن حلمي طولان حلمي طولان نجم الزمالك السابق الزمالك رمضان صبحي كولر

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