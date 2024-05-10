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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يتخطى الـ1.5 مليون جنيه.. سعر صادم لإطلالة درة الأخيرة

درة
درة

شاركت النجمة التونسية درة، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة لافتة وجذابة للغاية وهي تستمتع فيها بشمس الصيف.

سعر فستان وحقيبة درة 

ظهرت درة وهي ترتدي فستانا أبيض اللون بأزرار جانبية بتصميم الكب ودون أكمام ومجسم على كامل جسدها، وهو ما أبرز من رشاقتها، واختارت حذاء باللون الذهبي اللامع.

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وكان فستان درة من تصميم داليدا عياش، ووصل سعره إلى 280 دولارا، أي ما يعادل 13 ألف جنيه.

ونسقت درة الفستان مع حقيبة Hermes صغيرة باللون الرمادي، ووصل سعرها إلى 26 ألفا و590 دولار، أي ما يعادل مليون و260 ألف جنيه مصري.

وتركت درة خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت درة إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر ببشفاه، مع الكحل والماسكرا، والآي لاينر؛ لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت درة ببعض الإكسسوارات البسيطة، فقامت باختيار قلادة ناعمة باللون الذهبي، ونظارة شمسية باللون الأسود.

درة
درة
درة
درة
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