إثيوبيا مستاءة من القيود المفروضة على تأشيرة الاتحاد الأوروبي

أعربت إثيوبيا عن استيائها من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على التأشيرة على مواطني الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وذكر نبيو تيدلا، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا ستطلب من المجلس الأوروبي إعادة النظر في هذه القيود "غير العادلة"، بحسب ما أوردته وكالة الأناضول التركية.

ويمدد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ في 29 أبريل الماضي وقت معالجة التأشيرات من 15 يومًا إلى 45 يومًا. تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب فشل إثيوبيا في المساعدة في إعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك، لن يكون الإثيوبيون مؤهلين للحصول على تأشيرات للدخول المتعدد إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولن يتم إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من رسوم التأشيرة.