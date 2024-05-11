بطاريات السيارات الكهربائية تضر بالبيئة.. دراسة تكشف كارثة

في وقت سابق من هذا العام، طُرح برنامج "The Sunday Story" على قناة NPR أسئلة المستمعين حول السيارات الكهربائية.

تُسمى السيارات الكهربائية أحيانًا "المركبات عديمة الانبعاثات". لكن البطاريات التي تدخل فيها ليست خالية من الانبعاثات على الإطلاق.

في الواقع، فإن تصنيع هذه البطاريات يستهلك الكثير من الطاقة (غير النظيفة في الغالب) ويضر بالبيئة بطرق أخرى، وهي حقيقة أصبحت معروفة بعد التغطية الإعلامية واسعة النطاق.

هل يلغي هذا الضرر البيئي الفوائد الخضراء للتخلي عن البنزين؟ أو كما عبرت جينيفر سوزي، التي تمتلك سيارة نيسان ليف: "هل يلغي تصنيع البطاريات والتخلص النهائي منها تمامًا كل المزايا التي يوفرها الجانب الخالي من الانبعاثات في سيارتي؟"

الجواب هو لا. هذا هو السبب

تسبب البطاريات ضررًا أكبر مقدمًا، ثم أقل عامًا بعد عام. مع كل ما هو مطلوب لاستخراج المعادن ومعالجتها - بدءًا من شاحنات الديزل العملاقة إلى المصافي التي تعمل بالوقود الأحفوري - فإن إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية له بصمة كربونية كبيرة.

ونتيجة لذلك، فإن بناء سيارة كهربائية يلحق ضررا بالمناخ أكبر من الضرر الذي يحدثه بناء سيارة تعمل بالغاز.

لكن سيارة الغاز تبدأ في اللحاق بالركب بمجرد أن تقطع ميلها الأول

إذا نظرت إلى التأثير المناخي لبناء واستخدام السيارة - وهو ما يسمى "تحليل دورة الحياة" - فقد وجدت الدراسة تلو الأخرى فائدة واضحة للمركبات الكهربائية.

ويختلف حجم الفائدة حسب المركبة، ومصدر الكهرباء الذي تعمل عليه، ومجموعة من العوامل الأخرى - ولكن الاتجاه العام واضح.

يقول جورج بيكر، من المجلس الدولي للنقل النظيف، الذي كتب أحد هذه التقارير: "كانت النتائج أكثر وضوحًا مما كنا نعتقد".

(هذه هي المجموعة التي اتهمت شركة فولكسفاجن بالغش في اختبارات الانبعاثات الخاصة بها. إن تحميل الصناعات المسؤولية عما إذا كانت تعمل بالفعل على خفض الانبعاثات هو الأمر الأهم بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية).

إن بناء البطارية هو تكلفة بيئية تُدفع مرة واحدة. إن حرق البنزين هو تكلفة يتم دفعها مرارًا وتكرارًا.

التكلفة البيئية للبنزين مستمرة

سُئل العديد من المستمعين في NPR عن الآثار السلبية لعمليات التعدين، بما يتجاوز انبعاثات الكربون.

هناك عدة آثار، بما في ذلك تخريب المواطن الطبيعي، وتلوث المياه والتربة بالمواد الكيميائية السامة، واستنزاف الموارد المحلية. ويمكن أن يؤدي التعدين أيضًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتهجير المجتمعات المحلية.

ريوفرانكوس، الخبيرة في الشؤون البيئية، قد دقت ناقوس الخطر بشأن هذه التأثيرات. إنها تشجع على توجيه الاهتمام لأكثر من مجرد المركبات الكهربائية. وتقول: "حقيقة أن المنتجات المستخرجة توجد بشكل أساسي في كل ما نستخدمه يجب أن تدفعنا للتفكير".

وتؤكد أن أي شخص يُقارن بين سيارة كهربائية وسيارة تعمل بالبنزين يجب أن ينظر إلى الجانب الآخر من المعادلة: تكلفة الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتضيف: "السيارة التقليدية تتطلب استخراج المواد الخام بشكل يومي، وتتطلب التنقيب في كل مرة يتم فيها استخدامها. تحتاج إلى شبكة كاملة من عمليات استخراج الوقود الأحفوري لتشغيلها".

التلوث الكربوني الناتج عن احتراق البنزين والديزل في المركبات يُعتبر المساهم الأكبر في تغير المناخ في الولايات المتحدة.

وهناك تكاليف أخرى أيضًا، مثل تسرب النفط، وتمويل النظام الفاسد الذي يعتمد على النفط، والأمراض والوفيات الناجمة عن التلوث.

وتقول: "إذا كنت قلقًا بشأن جميع الأضرار الناتجة عن التعدين، فإنك ستفضل سيارة كهربائية بدلاً من سيارة تعمل بالبنزين".

تقدم التكنولوجيا الجديدة والممارسات الأفضل فرصة للحد من تأثير المركبات الكهربائية.

تحتاج المجتمعات الدولية إلى العمل معًا لتطوير عمليات التعدين بشكل أكثر استدامة، والاستثمار في تطوير تقنيات استخراج المواد الخام الصديقة للبيئة، وتعزيز إعادة التدوير للحد من الاعتماد على التعدين الجديد.