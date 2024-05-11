5 أنواع من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض.. هل أنت منهم؟  

تعتبر تكيسات المبايض من الحالات الشائعة، والتي لا تشعر فيها المرأة إلا بقليل من الاعراض المزعجة، وفي أغلب الحالات لا تسبب التكيسات أي ضرر، وتختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

هؤلاء النساء أكثر عرضة لتكيسات المبايض

ولا تسبب معظم تكيسات المبيض أي أعراض، وتختفي هذه التكيسات من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن يسبب التكيس الكبير في المبيض بعض الأعراض.

يزداد احتمال الإصابة بتكيسات المِبيَض بين النساء الذين مروا بهذه الحالات وفقا لما نشر في موقع"مايو كلينك” الطبي، وتشمل :

_ من يعانون من المشكلات الهرمونية، وتشمل هذه المشكلات أدوية الخصوبة التي تساعد على التبويض، مثل الكلوميفين أو الليتروزول (Femara).

هؤلاء النساء أكثر عرضة لتكيسات المبايض

_ النساء الحوامل، ويظل الجريب الذي تكوَّن أثناء التبويض موجودًا أحيانًا في المِبيَض خلال فترة الحمل، وقد يزداد حجمه في بعض الحالات.

_ انتباذ بطانة الرحم، ويمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمبيض وتكوِّن كيسًا.

_ العدوى الشديدة في الحوض، وفي حال انتشار العدوى ووصولها إلى الـمبيضين، يمكن أن تُسبب تكوُّن التكيسات.

_ النساء المصابات بتكيسات المبيض السابقة، وإذا كان تكوَّن لديكِ كيس على المبيض من قبل، فسيزداد احتمال تكوُّن المزيد من الأكياس.