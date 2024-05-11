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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف قلبه 7 دقائق.. فريق طبي بالغردقة ينقذ حياة سائح ألماني

صورة موضوعية
صورة موضوعية

بفضل جهود فريق طبي متميز، تم إنقاذ حياة سائح ألماني في مدينة الغردقة بمصر، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه لمدة 7 دقائق.

وفضلًا عن الإنقاذ الفوري، تمكن الأطباء من إعادة السائح إلى الحياة من جديد بفضل عملية جراحية ناجحة.

وقال الدكتور أحمد الجمال، استشاري أمراض وجراحة القلب: "نحمد الله على نجاح العملية وإعادة الحياة للسائح الألماني بعد توقف قلبه لمدة 7 دقائق بسبب جلطة حادة في الشريان التاجي الأيمن. تم فتح الشريان بواسطة القسطرة وتركيب دعامتين دوائيتين بنجاح".

من جانبه، أشاد أحمد شوقي، مدير المستشفى، بالجهود الجبارة للفريق الطبي المعالج، مؤكدًا أن مدينة الغردقة تتميز بامتلاك إمكانيات مادية وبشرية عالية، وأنها تقدم خدمات طبية متميزة للسياح الأجانب المقيمين فيها وزوار الفنادق. 

وأضاف: "نجاح هذه العملية وسعادة السائح الأجنبي هي دليل قاطع على كفاءة الرعاية الصحية في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن السياح الأجانب يفضلون العلاج في الغردقة، خاصة في الحالات الطارئة التي لا تسمح بالسفر وركوب الطائرة، نظرًا للجودة العالية للرعاية الصحية والموارد الطبية المتاحة.

هذا وتأتي هذه الحادثة كنموذج مشرف للتعاون والكفاءة الطبية في مصر، وتؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات الطبية في توفير الرعاية الصحية الممتازة للمرضى، سواء كانوا محليين أو أجانب.

مدينة الغردقة عملية جراحية ناجحة جراحة القلب الرعاية الصحية في مصر الغردقة

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