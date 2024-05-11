مستشفى الغردقة العام يفوز بجائزة التميز في تطبيق مشروع Quick Kaizen العربي

أعلنت إدارة مستشفى الغردقة العام عن فوزها بجائزة متميزة في تطبيق مشروع Quick Kaizen العربي، وذلك بعد اجتماع شهد تواجد كبار الشخصيات في مجال الرعاية الصحية.

تأتي هذه الجائزة تتويجًا للجهود المبذولة من قبل فريق العمل بالمستشفى بقيادة الدكتور كريم الشبراوى، مدير المستشفى، والدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، في تحسين جودة وسلامة الرعاية الصحية للمرضى.

التكريم تم خلال حفل اختتام المرحلة الأولى لمشروع التعاون الفني "EH-QIPS"، برعاية وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وبحضور عدد من كبار المسئولين في مجال الصحة في مصر.

وفي تصريحاتهم خلال الحفل، أشادت الشخصيات الحاضرة بجهود الفريق بمستشفى الغردقة العام، مؤكدين أهمية العمل المستمر لتحسين الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

من جانبه، عبر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن فخره وتقديره للإنجاز الذي حققه المستشفى.

وختامًا، يعتبر هذا الفوز تأكيدًا على التزام مستشفى الغردقة العام بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، وتحقيق رضا المرضى والمجتمع.