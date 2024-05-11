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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تفتيشية مكثفة على المطاعم والكافيهات بحي جنوب الغردقة لضمان الصحة العامة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نفّذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، تحت إشراف اللواء ياسر محمد، حملة تفتيشية مكثفة على المطاعم والكافيهات في نطاق حي جنوب، استجابةً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بضرورة الرقابة المستمرة على المنشآت الغذائية.

تهدف هذه الحملات إلى التأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والبيئية، وضمان سلامة وجودة الأغذية التي تقدمها.

 

خلال الحملة، تمت مراجعة 4 مطاعم وكافيهات، حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد الكافيهات بسبب عدم التزامه بالاشتراطات الصحية والبيئية، ما أدى إلى إصدار محضر بيئي، وعدم اعتماد أسعار، بالإضافة إلى وجود مخالفات في شهادات الصحة والسلامة.

تم تنفيذ الحملة بالتعاون مع عدة جهات مختصة، بما في ذلك الصحة، والتموين، والطب البيطري، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة المهنية، تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

هذه الجهود الرامية لضمان الصحة العامة والسلامة البيئية تعكس التزام السلطات المحلية بحماية المواطنين وزوار المدينة، وتأمين بيئة صحية آمنة للجميع.

الصحة العامة الرقابة الصحية السلامة البيئية المطاعم الغردقة

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