خطة استثمارية لتعزيز شبكة الكهرباء في مدن البحر الأحمر

قام اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، بتكليف قسم الكهرباء بمتابعة أعمال الهيئة العربية للتصنيع في منطقة الحرفيين، وذلك ضمن جهود تعزيز البنية التحتية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استثمارية للعام الجاري، حيث حصل قطاع الكهرباء على دعم بقيمة "112 مليون جنيه" لتنفيذ عدد من المشاريع في مختلف المناطق، بما في ذلك مجاويش، والنجدة، والسلام، وعرابيا، وذهبية، والاستاد، والحرفيين، والهضبة، والجبل الشمالي، ةناصر، والمشروعات، وغيرها.

تأتي هذه الجهود في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى الحياة في المنطقة، مؤكدة التزام المحافظة بتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وتستمر أعمال تدعيم شبكة الكهرباء في مدن البحر الأحمر ، في إطار الاهتمام المستمر بتحسين جودة الخدمات العامة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر.