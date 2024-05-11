عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفاجا تتصدر قائمة الوجهات الصحية في مصر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تحظى مدينة سفاجا، الموجودة على بُعد 65 كيلومترًا جنوب مدينة الغردقة، بمكانة ريادية في مجال الاستشفاء والعناية بالصحة في مصر. 

تعتمد هذه المكانية على وجود العناصر المشعة في رمالها السوداء، التي تعتبر مادة أساسية في علاج الأمراض الجلدية، بما في ذلك مرض قشر السمك. 

كما تتميز بدرجة عالية من نقاء وجودة الهواء، نتيجة لتحاطها بسلاسل من الجبال التي تمنع دخول الأتربة من الاتجاهات المختلفة.

في التسعينيات، لفتت دراسات علمية انتباه الأطباء والمرضى إلى فعالية الإقامة لفترات قصيرة في منطقة سفاجا، على سواحل البحر الأحمر، في علاج الأمراض المزمنة مثل الروماتويد والروماتيزم والصدفية الجلدية.

تفاعلت هذه الدراسات مع ارتفاع نسب الشفاء من هذه الأمراض في المنطقة، ما دفع منظمة الصدفية العالمية إلى إدراج سفاجا في دليلها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستشفاء البيئي من مرض الصدفية الجلدية.

تُعد سفاجا أيضًا واحدة من أهم المنتجعات السياحية على سواحل البحر الأحمر، حيث يتوافد إليها مئات السياح الأجانب والعرب والمصريين سنويًا لممارسة أنشطة مثل الغطس ورحلات السفاري، إلا أن شهرتها الحقيقية بدأت قبل عشر سنوات، عندما لاحظ البعض شفاء بعض المرضى من الأمراض الجلدية بعد زيارتهم للمنطقة.

وتم تحليل هذه الظاهرة الصحية بطريقة علمية، حيث أجريت دراسات موسعة وتم تحديد أسباب فاعليتها الطبية والعلمية.

وأثبتت النتائج الإيجابية تحسنًا ملحوظًا في حالة 84% من المرضى المصابين بمرض الروماتويد المفصلي المزمن أو الصدفية الجلدية، بعد إقامتهم في سفاجا لمدة 4 أسابيع، بالإضافة إلى استمرار التحسن في نسبة 46% من الحالات بعد مرور ستة أشهر.

وأظهرت النتائج تحسنًا ممتازًا في 90% من مرضى الصدفية الجلدية، مع استمرار هذا التحسن بعد انتهاء العلاج.

باعتبارها وجهة مثالية للاستشفاء والعناية بالصحة، تستمر سفاجا في جذب الزوار بفضل فعالية العلاج الطبيعي الذي توفره، وجمالها الطبيعي الساحر.

استشفاء بيئي سفاجا علاج طبيعى البحر الأحمر الصحة والعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

9 دول صوتت ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.. من هي؟

عيار 18 يصل إلى 2691 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

أختهم.. والدة هنا الزاهد تخطف الأنظار رفقة بناتها بعد فقدان وزنها.. شاهد

موضوعات متعلقة

مستشفى الغردقة العام يفوز بجائزة التميز في تطبيق مشروع Quick Kaizen العربي

توقف قلبه 7 دقائق.. فريق طبي بالغردقة ينقذ حياة سائح ألماني

تعديل مواعيد ضخ المياه بمناطق مدينة الغردقة بدءا من اليوم

وظائف جديدة فى محافظة البحر الأحمر.. الشروط والأوراق المطلوبة

محافظة البحر الأحمر تنفي إيقاف الرحلات البحرية.. وتؤكد: ارتفاع نسب الإشغال السياحي

«تعليم البحر الأحمر» أول الجمهورية في مسابقة تصميم «الإنفوجراف»

تحرير 48 مخالفة خلال حملة تفتيشية على سوق الخضار بالقصير

وزارة الرياضة تنفذ خطة «أندية السكان» بمراكز شباب سفاجا والغردقة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي وبلدية المحلة والقناة الناقلة

نبيل الحلفاوي يعلق على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي من مباراة بلدية المحلة

ننشر أول صور لحادث انقلاب سيارة نقل محملة بالرمال على الطريق الدائري

الجيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق جديدة في رفح وشمال غزة

وزير الري: يجب قياس كميات المياه المسحوبة للاستخدامات الصناعية

بولندا: تصويت الأمم المتحدة ينسجم مع موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصور الكاملة لحفل محمود العسيلي في فاميلى بارك بالتجمع الخامس

ياسمين صبري تستعرض جمالها بهذه الإطلالة|شاهد

جدول زمني الأهم .. نصائح للتعامل مع الابن المستهتر خلال فترة الامتحانات

يا بخت من زار وخفف .. إتيكيت الزيارات خلال فترة الامتحانات

فيديو

لا يعلمون طريقة تفكيري.. رانيا يوسف: البعض يركز على فساتيني بالمهرجانات الفنية|فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-