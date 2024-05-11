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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الـ33.. هوكي الشرقية "رجال" بطلاً لـ الدوري الممتاز

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق هوكي الشرقية (رجال) لفوزهم ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2023 /2024 م ، وذلك للمرة الثالثة والثلاثون في تاريخه وحصولهم على درع البطولة وتتويجهم باللقب رسمياً متمنياً لهم مواصلة التفوق الرياضي والاستمرار في حصد البطولات ورفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل المحلية والإفريقية والدولية.

وأكد محافظ الشرقية، على أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

من جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة فريق هوكي الشرقية رجال ببطولة الدوري العام الممتاز للهوكي موسم 2023/2024 والتي أقيمت بملاعب المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد واستطاع التغلب علي الفرق المنافسة والوصول الي التصفيات النهائية.

ولفت إلى أن المباراة النهائية التي جمعت بين فريقي هوكي الشرقية رجال ونادي الطائرات انتهت بالتعادل الإيجابي بإحراز 3 أهداف لكل منهما ليتصدر فريق نادي هوكي الشرقية رجال ترتيب الدوري العام وحسم الفوز بالبطولة بإجمالي 13 نقطة.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فريق هوكي الشرقية رجال استطاع الفوز في الجولة الأولى على نظيره نادي اتحاد الشرطة بـ 6 أهداف مقابل هدف، والفوز في الجولة الثانية على نظيره نادي القناة بـ 7 أهداف مقابل هدفين، والفوز في الجولة الثالثة على نظيره نادي بورفؤاد بثنائية نظيفة ، قبل أن يحقق فوزاً صعباً على نظيره نادي إيسترن كومباني بهدف نظيف بالجولة الرابعة، والتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مع نظيره نادي الطائرات في المباراة النهائية.

البهجة والسعادة التصفيات النهائية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الجمهورية الشباب والرياضة ببطولة الدوري الممتاز على مستوى الجمهورية محافظ الشرقية محافظة الشرقية محافظة بورسعيد

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