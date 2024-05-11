عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية تناقش مع "المركزي لمتبقيات المبيدات" تحديات تصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي

صدى البلد

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتماعا موسعا لشركات الاسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الأوروبي مع ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.

رأس الاجتماع الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك ومنتجاتها فى الغرفة بحضور الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة والمستشار الفني لمجلس الإدارة، والدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات وبحضور المهندس الشحات سليم مستشار مجلس إدارة الغرفة للتشريعات والعلاقات الحكومية والدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشئون الفنية وعدد كبير من الشركات الأعضاء.

وفي بداية الاجتماع اكد رئيس الشعبة، على الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة الصناعات الغذائية لملف تصدير الأسماك الي الاتحاد الأوروبي من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني وحل التحديات التي تواجه الصناعة للارتقاء بالجودة ورفع تنافسية المنتجات الوطنية حفاظا على سمعة الصناعة المصرية من خلال تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية وربطها بالبحث العلمي.

وفي هذا الصدد استعرض الاجتماع التحديات التي تواجه شركات تصنيع الاسماك، ومنها تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة وارتفاع تكلفة التحاليل وطول الفترة الزمنية للتحليل وسحب كميات كبيرة من الاسماك للعينة الواحدة مما يشكل عبء على  الشركات.

كما طالب بتوسيع قاعدة المعامل المعتمدة بالتحاليل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وموافاة الشركات بالتحاليل  المطلوبة  الكيميائية و الميكروبيولوجية للاسماك المستخرجة من البحار والمياه العذبة ومناطق الاستزراع السمكي و المياه والثلج طبقا لتشريعات الاتحاد الاوروبى.

من جانبه افاد الدكتور طاهر قدح ممثل المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، بأن دور المعمل يقتصر  فقط على تحليل العينة، وان التطابق مسئولية الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واكدت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي والمستشار الفني لمجلس الإدارة، ان غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي لا تدخر جهدا في حل اية عقبات تواجه الاعضاء فور عرضها، حيث يتم التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية المختلفة فى اسرع وقت ممكن ، مشيرة إلى ان الغرفة شريك استراتيجي للعديد من الجهات ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلة في العديد من اللجان المتخصصة بالهيئات المختلفة.

اشارت إلى توقيع الغرفة العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات المعنية لخدمة الاعضاء مثل المعمل المركزي للمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد و ذلك في اطار دعم الخدمات المقدمة  للشركات  وربط مشروعات تطوير الصناعة بالمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة .

واختتم رئيس الشعبة الاجتماع، الذي خرج بتوصيات تشمل: مطالبة المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات بقائمة التحاليل المطلوبة لتصدير منتجات الاسماك لدول الاتحاد الأوروبي والحدود المسموح بها ،و دراسة  زيادة نسبة الخصم  المالى على التحاليل لشركات الاسماك المؤهلة للتصدير لدول الاتحاد الاوروبى.

الاتحاد الأوروبي البحث العلمي الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهيئة القومية الصناعات الغذائية المنتجات الوطنية تصنيع الأسماك تعاون منتجات الأسماك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.تل 3 مصريين أصدقائه بدولة قطر

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

المخابرات البريطانية: الطائرات الروسية تسقط القنابل قبل وصولها أوكرانيا

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

الرئيس السيسي يشيد بدور سلطان طائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت

الدوري السعودي يفسد مخطط الأهلي ويحرمه من الصفقة المنتظرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-