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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المتغيرات المكانية بالشرقية تستقبل 1023 طلب لاستخراج شهادات

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء بسهوله ويسر، للإستفادة من حزمه التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

أشار المحافظ الي أنه في إطار تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 و كبداية لإستقبال الطلبات من المواطنين و تسهيلاً للإجراءات، تم تفعيل التقديم على  طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ووحدات المحافظة او من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو التطبيق الصادر حديثاً من وزارة التخطيط.

وأضاف أنه تقوم إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام و المراكز بفحص الطلبات وإجراء المعاينات و إصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني و إدارة أملاك الدولة، وذلك تسهيلاً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح تسهيلاً على المواطن وتسريعاً لوتيرة العمل.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين و تشكيل لجان لجميع الوحدات المحلية بالمحافظة ، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة و المعاينات و نسبة الإنجاز فيها.

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جدير بالذكر ، أن المتغيرات المكانيه تستعد لإستخراج عدد 1023 شهادة بيانات تم التقديم عليها من المواطنين عبر المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لاستكمال إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقاً للقانون وجاءت بياناتها كالتالي حيث تم استقبال 940  طلب من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و25 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و58 طلب من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

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