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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برنامج اقتصادي خاص للمرأة بـ 8 محافظات | التعاون الدولي في أسبوع

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي

شهدت وزارة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الفعاليات والاجتماعات في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم رؤية الدولة التنموية وتحفيز جهود العمل الإنمائي المشترك.

وتضمنت الفعاليات انعقاد الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة فضلا عن لقاءات ثنائية مع المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي وسفيري هولندا وأذربيجان لتعزيز جهود التعاون المشترك، خلال السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الدورة 32 من اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

اختُتمت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة 32 من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وذلك في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، كما ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة، بمشاركة الوزراء والمسئولين من الجانبين، حيث تم استعراض ما توصل إليه الخبراء من الجانبين في اجتماعاتهم الفنية، وأبرز محاور ومجالات العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها.

 

اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يأتي في إطار الشراكة بين وزارة التعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ويجري تنفيذه من قبل شركة Pathfinder، مع عدد من الجهات الأخرى، ويستهدف تحسين بيئة عمل المرأة في شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.

تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

في إطار العلاقات المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبد الرحمن دياو، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقي، لمتابعة ملفات العمل المشترك وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها، وخلال الاجتماع ناقش الجانبان برامج التعاون المستقبلية بين الحكومة والبنك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2026، وبرامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.

الشراكة المصرية الهولندية

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السفير بيتر موليما، السفير الهولندي بالقاهرة، وبحث الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الاستثمار المقرر أن تعقده الحكومة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، كما ناقشا برنامج «أورنج كورنرز صعيد مصر»، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجانب الهولندي وعدد من شركات القطاع الخاص في إطار الشراكة مع الحكومة.

 

استعدادات اللجنة المشتركة مع جمهورية أذربيجان

كما التقت وزيرة التعاون الدولي، السفير الخان بوليكوف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية مصر العربية، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلي متابعة تنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها أثناء اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتي عقدت بجمهورية أذربيجان خلال شهر فبراير 2022، إلى جانب بحث الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية – الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال العام الحالي.

جهود تمكين المرأة

والتقت «المشاط»، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث عدد من ملفات وبرامج العمل المشترك في إطار التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لدعم جهود تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية، في إطار رؤية الدولة التنموية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.

قمة شركات ناشئة بلا حدود

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الدورة الخامسة من قمة "شركات ناشئة بلا حدود"، التي تنعقد تحت عنوان "بناء آفاق عالمية"، بمشاركة 3000 من المستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع الشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، ويعد منصة للتواصل الدائم بين الشركات الناشئة والمستثمرين والفاعلين في بيئة ريادة الأعمال.

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