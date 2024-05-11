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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

أسئلة وطلبات برلمانية لمحافظ المنوفية بشأن التوسع في إنشاء المدارس بمنوف

النائب أحمد أبو زيد
النائب أحمد أبو زيد

وجه النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب عددا من الأسئلة والطلبات البرلمانية تخص قطاع التعليم  للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن التوسع في إنشاء المدارس والفصول وتطويرها بقرى ومدينة منوف؛ لتوفير الخدمة التعليمية وتعزيز فرص الحصول على التعليم ومواجهة الأمية والتسرب التعليمي ز

 تساءل النائب أحمد أبو زيد عن عدم إنشاء مدرسة كمشوش للتعليم الأساسي والصادر لها القرار رقم ٤٥٠٨ لسنة ۲۰۲۲ من مجلس الوزراء بتخصيص قطعه أرض ملك للدولة علي مساحة ٣٠٦٠ متر مربع بزمام حوض داير الناحية قطعه رقم ۳۷ زمام کمشوش مركز منوف ضمن أقرب خطة لهيئة الأبنية التعليمية.

كما تساءل عن عدم ادراج مبني مدرسة أم المؤمنين الإعدادية للبنات بمنوف ضمن أقرب خطة لهيئة الأبنية التعليمية حيث أن المبني تم إزالته وحتي تاريخه لم يتم البدء في البناء وللحاجة الماسة لهذه المدرسة .

كما طالب " أبو زيد " ببناء فصل  بمدرسة الشهيد طيار حاتم صقر للتعليم الأساسي بكمشوش مركز منوف لارتفاع كثافة الفصول بالمدرسة ولخدمة أهالي المنطقة ، وكذلك سرعه البدء في بناء المدرسة الصادر لها قرار تخصيص علي القطعة رقم ٢٦٥ بحوض داير الناحية رقم 11 زمام ناحية بالمشط ارض مؤسسة كمر الفول مركز منوف بمساحه ۱۱۹۲ متر مربع وأدراجها ضمن أقرب خطه بناء لهيئة الأبنية التعليمية ، مطالباً بتحويل مدرسة غمرين الابتدائية الجديدة الي مدرسة تعليم أساسي وذلك لخدمه أهالي القرية والاستيعاب كثافة الفصول في مرحلة التعليم الاعدادي وذلك للصالح العام للقرية.

وقال إنه طالب بإنشاء مبني مدرسة الأزهار بمدينة منوف ضمن أقرب خطة لهيئة الأبنية التعليمية حيث أن المربع السكني الواقع فيه المدرسة يحتاج لبناء المدرسة في اسرع وقت لارتفاع الكثافة السكانية في المنطقة وعدم وجود مدارس تستوعب هذه الكثافات العالية داخل مدينة منوف ، وكذلك انشاء مدرسة سروهيت الإعدادية المشتركة ضمن أقرب خطة لهيئة الأبنية التعليمية .

أحمد أبو زيد النائب أحمد أبو زيد النواب مجلس النواب منوف

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