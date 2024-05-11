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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدينار الكويتي رسميا في مصر.. اعرف وصل كام

تراجع سعر صرف الدينار
تراجع سعر صرف الدينار الكويتي

تراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على مدار تعاملات الأسبوع، المنتهي يوم الخميس الماضي، في البنوك العاملة في مصر بمتوسط جنيه .

ويستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال اليوم السبت 11 مايو 2024 في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم  السبت في بنك مصر 

سعر الشراء:154.59 جنيه

سعر البيع: 154.85 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

سعر الشراء:154.57 جنيه

سعر البيع: 154.98 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم  السبت  في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الشراء:153.67 جنيه

سعر البيع: 154.02 جنيه

سعر الدينار الكويتي  اليوم السبت في البنك المركزي

سعر الشراء:153.59 جنيه

سعر البيع: 154.08 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء:153.06 جنيه

سعر البيع: 154.08 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء:151.65 جنيه

سعر البيع: 155.70 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية

سعر الشراء:148.99جنيه
سعر البيع :154.12 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  السبت في بنك كريدي أجريكول 

سعر الشراء:147.89 جنيه

سعر البيع: 159.28 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  السبت في الكويت الوطني

سعر الشراء:145.08 جنيه

سعر البيع: 154.40 جنيه

سعر الدينار الكويتي اليوم  السبت في المصرف المتحد

سعر الشراء:143.93 جنيه

سعر البيع: 154.82 جنيه

أفضل بنك لتشتري منه الدينار الكويتي

يقدّم  الأهلي القطري QNB أفضل سعر لتشتري منه الدينار الكويتي اليوم مسجلا 154.02 جنيه للشراء.

وفي مارس الماضي، سمح البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وفقا لآلية العرض والطلب؛ وذلك للقضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر العملات الأجنبية، فضلا عن كبح موجات التضخم.


 

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