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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي الكونفيدرالية الأفريقية.. معين الشعباني: كل أوراق الزمالك مكشوفة وبركان جاهز للمواجهة

صدى البلد

تحدث معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، عن المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا على أهمية هذا اللقاء.

وأوضح الشعباني خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أن الفريق مستعد تمامًا لهذا اللقاء، مشيرًا إلى أنهم درسوا الزمالك بشكل جيد في الفترة الماضية، مرددا: كل أوراق الزمالك مكشوفة للجميع.

وأضاف المدرب التونسي أن نهضة بركان يعاني من بعض الغيابات بسبب الإصابات، لكنه أكد جاهزية اللاعبين المتاحين لهذه المواجهة المهمة.

وفيما يتعلق بالتحضيرات، أشار الشعباني إلى أن فريقه لم يلعب مباريات منذ مدة بسبب تأجيل مواجهتي اتحاد العاصمة، لكنه أكد على جاهزية اللاعبين بعد خوض مباراتين في الفترة الأخيرة.

وختم المدرب التونسي تصريحاته بالتمنيات بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهل المهمة في لقاء الإياب، مؤكدًا أنهم يعلمون جيدًا أن الزمالك سيكون قويًا في مواجهة العودة في القاهرة.

اتحاد العاصمة الكونفدرالية فريق نهضة بركان المغربي كاس الكونفدرالية المدرب التونسي

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